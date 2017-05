Reading hoopt later deze maand op Wembley een terugkeer naar de Premier League te bewerkstelligen. Voor middenvelder Joey van den Berg zou promotie op 31-jarige leeftijd een ultiem hoogtepunt zijn.



Op Wembley neemt Reading het op tegen Huddersfield Town. "Het is is sowieso fantastisch om dit mee te maken. We zijn eigenlijk het hele seizoen niet met promotie bezig geweest, we bekeken het van week tot week", zo laat hij weten aan de Leeuwarder Courant. "We kregen wel eens een domper te verwerken, maar de volgende wedstrijd stonden we er gewoon weer."



"We zijn stabiel geweest, niet voor niets derde geworden in de Championship", aldus de oud-speler van onder meer PEC Zwolle en sc Heerenveen. "Je merkt nu tijdens de play-offs dat er voor het eerst spanning op staat bij ons. Iedereen wil die laatste wedstrijd natuurlijk winnen. In april was ik nog geblesseerd aan mijn hamstring. Dat betekent hier dat je meteen zeven wedstrijden moet toekijken..."