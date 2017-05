Siem de Jong streek vorig jaar augustus op huurbasis neer bij PSV. Zijn tijdelijke broodheer speelde in geen enkele competitie een hoofdrol, maar toch weigert de oud-Ajacied van een mislukt seizoen te spreken.



"Veel vrienden van me zeggen dat ze Ajacied zijn, maar dit jaar waren ze allemaal voor PSV", vertelt De Jong in het supportersblad De PSV Supporter. "Ze komen kijken voor ons. Het is toch iets speciaals om met je broer samen te spelen."



Waar Siem als middenvelder op zeven doelpunten eindigde, daar bleef broer Luuk op acht stuks steken als spits. Er is dus duidelijk sprake van 'een minder seizoen'. "Hij moet gewoon hard blijven werken, zoals hij altijd doet. Dan komt het wel goed met hem."



De Jong keert deze zomer in principe terug bij Newcastle United.