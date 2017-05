Voormalig Eredivisie-speler 'steelt' zestig euro uit kassa

Ricky van den Bergh is afgelopen donderdag opgepakt. De oud-speler van onder meer ADO Den Haag en Sparta Rotterdam zou zestig euro hebben gestolen uit de kantine van zijn voetbalclub DHC.



De vereniging uit Delft heeft inmiddels aangifte gedaan en is voornemens om Van den Bergh te royeren, aldus verschillende media. De oud-profvoetballer is als assistent-trainer verbonden aan de hoofdklasser. Zelf vindt hij dat er geen sprake is van diefstal.



Van den Bergh claimt iemand te hebben gevraagd om speelgoed te kopen, maar het ontbreken van contant geld deed hem besluiten om wat geld uit de kassa te halen. "Ik weet ook dat er camera's hangen. Ik wilde het geld later die dag gewoon terugbrengen", zo luidt zijn uitleg.