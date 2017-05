Heerenveen-back heeft dromen: "Een Nederlandse club?"

Lucas Bijker is begonnen aan zijn laatste weken als speler van sc Heerenveen. Aanvankelijk leek de 24-jarige linksback te opteren voor een nieuw contract, maar uiteindelijk besloot hij zijn transfervrije status te benutten.



"Dit is voor mij het ideale moment om de stap te maken", laat Bijker weten aan Voetbal International. "Heerenveen had een eenjarige optie, maar die werd niet gelicht omdat ze mij langer vast wilden leggen. Daar heb ik goed over nagedacht, maar uiteindelijk heb ik besloten de aanbieding af te wijzen."



Met een zoontje van acht maanden denkt Bijker dat dit de juiste stap is. "Ik heb geen specifieke voorkeur voor een bepaalde competitie, ik sta overal voor open. Het Championship zou een geweldige stap vooruit zijn, maar ook de Tweede Bundesliga zie ik zitten. Als ik me ergens financieel onafhankelijk kan voetballen doe ik dat ook."



Bijker hoopt op verschillende aanbiedingen, maar rekent sowieso op een mooie stap. "Een Nederlandse club? Ik verlaat Heerenveen omdat ik naar het buitenland wil, maar je weet het nooit. Als er een Nederlandse club komt met een heel goed verhaal, sluit ik zelfs dat niet bij voorbaat uit."