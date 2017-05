Patrick Kluivert won op jonge leeftijd de Champions League met Ajax en zijn zoon Justin Kluivert kan deels in de voetsporen treden door de Europa League te winnen. De tiener voelt geen negatieve druk door zijn achtergrond.



"Dat ik zijn zoon ben zorgt ervoor dat mensen meer op mij letten en veel van mij verwachten. Het zorgt voor druk, maar gelukkig ben ik nooit nerveus", vertelt Kluivert in The Guardian. "Nou ja, alleen toen ik voor de tweede keer mijn rijexamen moest doen. Maar nooit wanneer ik moet voetballen, haha. Mijn ambitie is om die naam nog bekender te maken."



Kluivert kijkt niet per se naar dezelfde route. "Het is niet zo dat ieder kind van elke goed voetballer hetzelfde pad bewandelt als zijn vader. Je moet ook wel geluk hebben met je lichaam en de juiste mindset hebben", weet de Ajacied, die zichzelf ook niet wil spiegelen aan senior. "Ik ben kleiner, sneller en mobieler dan mijn vader. Naast het maken van doelpunten kijk ik altijd of ik een assist kan geven."