"Elke speler van Utrecht is vervangbaar, maar de trainer niet"

FC Utrecht staat dankzij de uitoverwinning op sc Heerenveen met anderhalf been in de finaleronde van de play-offs. Europees voetbal lonkt en getuige de vierde plek zou dat een terechte beloning zijn, vindt ook commentator Jeroen Grueter.



"Alles minder dan Europees voetbal, zou voor FC Utrecht een gigantische teleurstelling zijn", vertelt Grueter op de website van de NOS. "FC Utrecht was dit seizoen met recht 'the best of the rest' achter de topdrie. Niet alleen op de ranglijst, maar zeker ook qua spel. Want dat was dit seizoen gewoon heel erg goed."



Utrecht begon nog moeizaam na het vertrek van Timo Letschert (Sassuolo) Bart Ramselaar (PSV) en Ruud Boymans (Al Shabab). "Maar Ten Hag is nooit in paniek geraakt, heeft gewoon doorgewerkt volgens zijn visie en dat heeft zich uitbetaald."



Greuter is enthousiast over de trainer. "Ten Hag heeft nu in twee seizoenen bewezen dat hij geen toptalent meer is, maar een toptrainer." Zijn conclusie is helder: "Elke speler van FC Utrecht is vervangbaar, maar de trainer niet. Als Erik ten Hag zou vertrekken, dan heeft Utrecht écht een probleem."