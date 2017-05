Gebroken pols door poeier Dolberg: "Kunnen jullie hem vragen..."

Ajacied Kasper Dolberg schiet regelmatig raak, maar natuurlijk raakt de Deen ook wel eens een bal helemaal verkeerd. Soms treft hij daarmee een supporter in het publiek achter de goal. Iemand zoals Stijn Udo.



Stijn brak namelijk zijn pols doordat Dolberg in de warming-up voor het duel met Willem II (1-3) over het doel, op hem schoot. "In de rust ben ik naar de EHBO gegaan. Ze hebben me een zak ijs gegeven", blikt Stijn terug met AT5. "Het deed zeer, maar ik wilde de wedstrijd niet missen. Ajax had kampioen kunnen worden!"



"Na de wedstrijd ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ik ging nog uit van een kneuzing, maar nadat er foto's waren genomen, bleek dat ik mijn pols op twee plekken gebroken heb.



Stijn gooide een foto op Twitter, en kreeg al snel reactie van Ajax. "Ze zullen me een kleine attentie sturen, wat dat is weet ik nog niet. Twee kaartjes voor de finale woensdag? Ja, dat zou mooi zijn, al wordt het lastig omdat ik niet kan rijden met m'n pols", besluit de fan lachend.





@AFCAjax Willen jullie aan Dolberg vragen om bij de warming up voortaan de bal niet over het doel te mikken? Nu dubbele polsbreuk. #wilaja pic.twitter.com/1WUgVA2SWx — Stijn Udo (@StijnU) 16 mei 2017