'Clubhopper' op proef bij kampioen Feyenoord

Junior Kingue heeft reeds stage gelopen bij Burnley, Ipswich Town, Manchester City, Manchester United, Udinese, Ajaccio, Ajax en FC Twente, maar een contract leverde het hem nog niet op. Nu gaat de boomlange verdediger zijn geluk beproeven met een stage bij Feyenoord.



Kingue (1,94 meter lang) is een 18-jarige centrale verdediger, geboren in Frankrijk. Hij staat onder contract bij het kleine Anthony Sports. Vorige week liep hij al mee bij Ajax, samen met landgenoot Charles Henri Vital.



In Rotterdam sluit Kingue aan bij de A1, zo meldt Plevla op Twitter.





Feyenoord heeft verdediger Junior Kingue op proef. Hij doet mee tijdens Esad Osmanovski Cup met A2. Vorige week bij Ajax. Dank @yaya_ajax pic.twitter.com/xfFRyTIKPS — Plevla (@Plevla1985) 20 mei 2017