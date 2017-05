Liverpool-icoon laat zich uit over oud-ploeggenoot Kuyt

Dirk Kuyt haalde in de afgelopen week natuurlijk ook het Engelse nieuws met zijn hattrick in de kampioenswedstrijd, en daarna zijn besluit om te stoppen. Oud-ploeggenoot Jamie Carragher was dolblij om te zien hoe de Katwijker op heroïsche wijze kon afzwaaien in Rotterdam.



"Niets maakte me blijer dan te zien dat Kuyt zijn carrière beëindigde op de mooiste manier. De titel winnen met zijn jeugdliefde Feyenoord voor het eerst sinds 1998 was al mooi, maar op deze manier door een hattrick te scoren was een droom die uitkwam", schrijft Carragher in zijn column voor The Daily Mail.



"Dirk was de perfecte ploeggenoot. Hij was een geweldige man in de kleedkamer, maar vooral, als er een grote wedstrijd aankwam, kon je altijd op hem rekenen. Soms zag je hem op de training en had je je bedenkingen bij hem, maar hoe groter de wedstrijd was, hoe beter hij speelde. Hij haalde altijd een hoog niveau wanneer het echt moest en het is geen toeval dat hij scoorde in de Champions League-finale, en dat hij speelde in de WK-finale met het Nederlands elftal. Dirk is het bewijs dat je veel kan bereiken door hard te werken", aldus Carragher tot slot.