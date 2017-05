Opmerkelijke anekdote Ajax-liefhebber in Feyenoord-jeugd

Noa Lang is tegenwoordig speler van Jong Ajax in de Jupiler League, maar in het verleden speelde hij nog bij uitgerekend aartsrivaal Feyenoord. Zijn liefde voor de Amsterdammers verborg hij er desondanks nooit.



Zo wees hij een Feyenoord-tas die hij van zijn club zou krijgen ooit af, vanwege zijn voorkeur voor Ajax.. Zijn vader Jeffrey vertelt dat aan Ajax Showtime. "Toen Noa 13 was, heb ik tegen hem gezegd dat hij het niet kon blijven verkopen dat hij bij Feyenoord speelde, maar voor Ajax was. Wat wil je? Ligt je hart hier, dan moet je blijven. Als dat niet zo is, gaan we", blikt Jeffrey Lang terug.



In de C-junioren stapte Lang over naar de hoofdstad. Hij speelde al sinds zijn vijfde in de Havenstad. "Je bent vijf jaar, woont in de omgeving van Rotterdam en Feyenoord als betaald voetbalorganisatie komt naar je toe. Dan zeg je toch geen nee?"