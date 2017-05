Vader Neymar tegen zoon: maak een transfer naar deze club!

Neymar is dit seizoen wederom één van de grote smaakmakers van FC Barcelona, maar toch zal de Braziliaan eigenlijk altijd in de schaduw van de échte grote meneer, Lionel Messi, spelen.



En precies daarom vindt de vader van Neymar dat zijn zoon moet vertrekken uit Camp Nou. Senior ziet graag dat de linksbuiten de absolute ster wordt bij een club, en dan bij voorkeur bij Manchester United. Dat schrijft Diario Gol althans.



Neymar (25) kwam in 2013 naar Catalonië en won sindsdien al vier absolute hoofdprijzen. In zijn eerste jaar kwam hij tot 39 goals, een jaar later tot 31 maar afgelopen seizoen tot 'slechts' 19. Bovendien dreigt Barça naast alle prijzen te grijpen..





Neymar Snr has advised 25-year-old Brazil forward Jr to move to Manchester United to escape from the shadow of team-mate Messi #mufc pic.twitter.com/5tYfQSr4d6 — ㅤ (@PayetForward) 20 mei 2017