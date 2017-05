Ajax-held krijgt toch vergiffenis en topnieuws

Hij was begin dit kalenderjaar nog één van de negen spelers die zijn invitatie voor deelname aan de Afrika Cup met Kameroen weigerde, en dat werd Ajax-doelman André Onana destijds zwaar aangerekend.



Toch is hij nu alsnog door bondscoach Hugo Broos opgeroepen voor de Confederations Cup met zijn land. Daarvoor worden er op 9 juni (Afrika Cup-kwalificatie tegen Marokko) en 13 juni (vriendschappelijk tegen Colombia) nog duels gespeeld.



Op 17 juni begint vervolgens de Confederations Cup. Kameroen zit in een groep met Chili, Australië en Duitsland. Bij laatstgenoemde zal Onana dan ploeggenoot Amin Younes treffen; hij werd eergisteren al opgeroepen door keuzeheer Joachim Löw. De Confederations Cup duurt tot 2 juli in Rusland, en wordt gezien als de 'generale repetitie' voor het WK in dat land later.