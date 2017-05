'Naam De Boer valt bij Jupiler Pro League-club'

Oefenmeester Frank de Boer stond lang voor de groep bij Ajax, maar maakte op een gegeven moment de overstap naar het Italiaanse Internazionale. In het Giuseppe Meazza wilde het echter niet vlotten en al snel werd de oud-international van Oranje ontslagen. Nu wordt de naam van De Boer genoemd bij Club Brugge.



Het medium La Dernière Heure weet dat de oud-speler van onder meer FC Barcelona en de Glasgow Rangers op de shortlist van Brugge staat om Michel Preud'homme op te volgen. De Belg houdt er na het huidige voetbalseizoen waarschijnlijk mee op bij de ploeg van onder meer de Nederlandse middenvelders Ruud Vormers en Lex Immers. De Boer zou hem vervolgens kunnen opvolgen.



De voormalige verdediger is echter niet de nummer één bij Club Brugge. De Belgen zouden namelijk het allerliefst aan de slag willen gaan met Francky Dury. Pas als deze oefenmeester afzegt, dan komt De Boer in beeld. De oud-Ajacied is overigens ook al meermaals in verband gebracht met Premier League-clubs. Het ging daarbij eigenlijk nooit om de absolute top.