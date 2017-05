Buitenspeler Eljero Elia zegt in de zomer gedag tegen zijn club Feyenoord en de vleugelspits moet natuurlijk vervangen worden in Rotterdam-Zuid. Wat dat betreft lijkt het erop dat de Rotterdammers wel wat voelen voor een dealtje met Jeremain Lens, die wel een héél erg dure optie is.



NOS-commentator Arman Avsaroglu weet echter: "Feyenoord heeft al een gesprek met hem gevoerd. Lens kan als buitenspeler én spits worden ingezet. Dan heb je ook meteen iemand achter Nicolai Jörgensen. Dat zou voor Feyenoord ideaal zijn."



Wordt Sofyan Amrabat van FC Utrecht gehaald, dan zal dit als back-up zijn. "Ik denk dat het middenveld Toornstra-El Ahmadi-Vilhena wel intact blijft. Maar de middenvelders daarachter zijn niet goed genoeg ... Daarom is Sofyan Amrabat een interessante optie. Hij is jong, goed en zou eventueel met winst doorverkocht kunnen worden." De commentator verwacht geen leegloop. "Nee, Jörgensen is al op leeftijd (26 jaar) en wil zelf ook heel graag bij Feyenoord blijven. Misschien dat Toornstra nog iets in petto heeft. Met deze selectie en Lens en Amrabat heeft Feyenoord de zaak redelijk voor elkaar. Alleen centraal achterin zal er versterking moeten komen, dat is zeker met het oog op de Champions League nu nog te dun."