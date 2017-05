Dolberg: het lekkerste gevoel op aarde

Ajax-spits Kasper Dolberg heeft inmiddels behoorlijk wat Europese treffers achter zijn naam. Als hij zijn allermooiste Europa League-doelpunt aan moet wijzen, dan komt hij op de proppen met de goal die hij scoorde tegen Celta de Vigo. Het moment bezorgde hem 'het beste gevoel op aarde'.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de kersverse international van Denemarken: "Ik weet nog precies hoe ik me toen voelde. Echt het lekkerste gevoel op aarde. Ik had honderd procent controle over alles wat ik deed. Dat zijn wel de magische avonden, hoor. Voelde toen eigenlijk al na drie balcontacten: wow, dit is lekker. Die passeeractie voor dat doelpunt is instinct. Dat is eigenlijk altijd mijn kompas. Ik was toen ook echt honderd procent fit en fris."



Begin deze week was Dolberg nog in Denemarken. "Zalig. Bij mijn oude club Silkeborg gekeken. De laatste wedstrijd in het stadion waar ik mijn debuut maakte. Bijzonder, zeker omdat mensen klapten en zongen toen ik binnenkwam. Soms vergeet ik gewoon dat ik nu bekend ben. Waarschijnlijk zal ik er nooit aan wennen dat mensen naar me kijken. Ik hóóp dat ik er ooit aan kan wennen."