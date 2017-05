"Cruijff zou zó trots zijn geweest op Ajax"

Ajax en Johan Cruijff lagen vaak met elkaar over hoop, maar de legendarische nummer veertien was altijd heel erg begaan met het lot van zijn grote liefde. Nu staan de Amsterdammers in de finale van de Europa League met een jong team dat frivool voetbal speelt, in de geest van El Salvador.



Marc Overmars zegt in gesprek met De Telegraaf dat hij het zeker weet: Cruijff zou trots zijn geweest op Ajax. "Het allermooiste zou zijn geweest als hij de finale had mogen meemaken. Wat zou hij het prachtig hebben gevonden. Helemaal, omdat de spelersgroep het op zijn manier doet. Hij zou zó trots zijn geweest op deze spelers."



Zelf is de directeur spelerszaken van de Amsterdamse Eredivisie-topclub óók trots. "Tien spelers die tot het gaatje gaan om Schalke 04 van zich af te houden en met een man minder toeslaan. Overeind blijven met tien man tegen een topploeg als Olympique Lyon. Zoals jullie ze noemen, onze 'Bosz Babes'. Ze geven me het gevoel van 1995 toen we in de finale van de Champions League stonden. Een mooiere beloning dan Ajax-Manchester in een Ajax-shirt, in rood en wit, beleven, is voor mij ondenkbaar."