Mourinho: helemaal niet gek dat Ajax in finale staat

Diverse voetbalkenners vinden het toch een beetje gek dat Ajax de finale van de Europa League heeft gehaald. Coach José Mourinho van Manchester United is het hier echter helemaal niet mee eens. Hij is juist van mening dat de Amsterdammers gewoonweg over heel erg veel kwaliteiten beschikken.



De Telegraaf citeert de markante Portugees als volgt: "Ik weet dat Ajax niet de hoogste begroting heeft, maar het beschikt onder meer over een uitstekend opleidings- en scoutingssysteem en ze investeren hun geld op de juiste manier. Ik weet ook dat ze met een heel jong team spelen, maar leeftijd is niet belangrijk. Kwaliteit is belangrijk. En dat hebben ze, dat is wel gebleken. Ik kan Ajax alleen maar complimenten geven voor hoe ze er nu voorstaan. Ze doen het geweldig."



Mourinho wil geen namen noemen. "Als ik goed over iemand spreek, motiveer ik diegene. Maar als ik slécht over iemand spreek, motiveer ik hem óók. Vandaar dat ik geen enkele speler benoem." Alle geblesseerde spelers zullen in Stockholm aanwezig zijn, ook Zlatan Ibrahimovic. "We hebben een ongelooflijk zwaar seizoen achter de rug, met te veel wedstrijden. We hebben samen in goede harmonie veel meer tijd in hotels en stadions doorgebracht dan thuis. En daar hebben alle betrokkenen hun steentje aan bijgedragen. Vandaar dat ze allemaal meegaan, om het seizoen hopelijk op een mooie manier af te sluiten."