Van Gelder: raar dat ik niet gevraagd ben voor Ajax-Lyon

Televisiepresentator Jack van Gelder scoorde in het verleden mooie kijkcijfers bij de NOS. Inmiddels werkt hij voor Ziggo Sport en presenteert hij het programma Rondo. De show trekt soms maar 30.000 kijkers op de betaalzender en dat is toch even wennen voor de televisiepersoonlijkheid.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Van Gelder: "Ja, dat went nog niet helemaal. Na de laatste speelronde van de Eredivisie hadden we 103.000 kijkers, dat was vrij goed. Soms kijken er op maandagmiddag 15.30 uur meer mensen naar de herhaling dan op het vaste tijdstip op zondag. Het is redelijk, voor deze zender. Natuurlijk willen we graag sneller, maar in deze fase van mijn carrière zie ik dat er een stijgende lijn in zit en kan ik daar tevreden mee zijn. Als ik 35 zou zijn, zou ik er een beetje onrustig van worden. Toch ben ik ervan overtuigd dat een programma als Rondo op een open kanaal 700.000 à 800.000 kijkers zou scoren."



Vroeger was Van Gelder altijd te horen op de radio. Dat wil hij nog steeds niet voorgoed vaarwel zeggen. "Als de NOS me terugvraagt voor het radioverslag - wat volstrekt irreëel is - zou ik het fantastisch vinden. Het heeft me ergens een beetje verbaasd dat er geen groot bedrijf is geweest met de vraag of ik ter plekke verslag kan doen bij bijvoorbeeld Ajax-Lyon. Ik sta open voor allerlei dingen."