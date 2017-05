El Ahmadi: hoop dat deze club Europa League wint

Feyenoord heeft zijn grote prijs al binnen: het landskampioenschap. Nu is het aan Ajax om het nog wat mooier te maken voor het Nederlandse voetbal, op woensdag spelen de Amsterdammers tegen Manchester United om de Europa League. Middenvelder Karim El Ahmadi hoopt dat het team van coach Peter Bosz wint.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de Marokkaan daarover: "Dat zou zelfs enorm goed zijn voor het Nederlandse voetbal. Als Ajax van Manchester United wint, zegt dat ook nog eens iets over onze prestatie in de eredivisie. Bovendien ben ik niet zo van haat en nijd. Natuurlijk wil ik van Ajax winnen, dolgraag zelfs. Maar Hakim Ziyech was één van de eerste spelers die mij feliciteerden met de landstitel. Mooi toch?"



Vervolgens zegt El Ahmadi nog wat over de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo. " Ik sprak spelers van Heracles die zich echt afvroegen wat er na de 1-0 van Kuyt na veertig seconden allemaal gebeurde in de Kuip. Die sfeer, dat was niet te beschrijven. Ik zie ook zo vaak tegenstanders die in hun eigen stadion opendraaien, maar die in de Kuip dat lef niet hebben en voor zekerheid kiezen. In die sfeer voel je gewoon dat het niet meer fout kan gaan."