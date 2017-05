Blind wijst grootste kracht van Ajax aan

Verdediger Daley Blind stond lang onder contract in de ArenA bij Ajax, maar nu speelt hij voor het Engelse Manchester United. En de algemene verwachting is dat de Nederlander in de basis zal beginnen in de Europa League-finale tegen zijn oude cluppie, als centrumverdediger. in gesprek met het Algemeen Dagblad wijst hij de grootste kracht van Ajax aan.



Blind, die goed bevriend is met Davy Klaassen en Joël Veltman van de Amsterdammers, zegt: "Ze spelen heel energiek, heel fel en komen altijd op die manier voor de dag. Dat is hun grootste kracht." Voor de Mancunian betekent de finale veel meer dan een clash met zijn voormalige werkgever. "Het is een Europese finale. Dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Als speler maak je dit wellicht maar één keer in je leven mee. Het is heel bijzonder dat je erin staat."



De multifunctionele speler staat niet te juichen als Ajax wint. "Ik speel bij Manchester United. En wil koste wat kost deze wedstrijd winnen. Ik heb daar vanaf mijn zevende gespeeld. Ik ken daar heel veel mensen. Van binnen ben ik Ajacied, maar woensdag even niet. Ik verwacht dat elke Amsterdammer dat begrijpt. Dan wil ik gewoon die prijs pakken, waar we het hele jaar keihard voor hebben geknokt."