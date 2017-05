'Real Madrid legt vraagprijs Ajax lachend op tafel'

De Spaanse grootmacht Real Madrid heeft in het verleden een aantal keer zaken gedaan met Ajax. Zo haalde De Koninklijke Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar naar het Estadio Santiago Bernabéu. Mogelijk is er in de zomer weer een Ajacied die naar de hoofdstad van Spanje vertrekt, want naar verluidt heeft Real concrete interesse in Davinson Sánchez.



De Colombiaanse verdediger van Ajax heeft inmiddels behoorlijk veel aanbidders, waaronder bijvoorbeeld FC Barcelona, de aartsrivaal van Cristiano Ronaldo en co, en het Engelse Chelsea. Real krijgt binnen korte tijd hoogstwaarschijnlijk de beschikking over een spaarpotje omdat de landgenoot van Sánchez James Rodriguez verkocht wordt. Het medium Don Balón schrijft dat de Spanjaarden de opbrengsten uit de verkoop van James willen gebruiken om de Ajacied los te weken.



Ajax vraagt naar verluidt ongeveer 25 miljoen euro voor Sánchez, maar ook hebben we al kunnen lezen dat Chelsea bereid zou zijn om veertig miljoen te betalen. Beide deze transferprijzen zijn geen enkel probleem voor Real, de Madrilenen zouden totaal niet onder de indruk zijn van, en zelfs lachen om, het bedrag dat directeur spelerszaken Marc Overmars vraagt voor de kersverse international van Colombia.