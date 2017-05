Van Gaal helpt Ajax bij het bestrijden van United

Oud-coach Louis van Gaal heeft lange tijd gewerkt voor de Eredivisie-topclub Ajax, maar ook bij Manchester United stond hij voor de groep. Aankomende woensdag spelen deze twee ploegen tegen elkaar om de Europa League-cup en Van Gaal heeft wel een favoriet. Hij geeft Ajax zelfs advies over de Red Devils.



De Telegraaf schrijft op zaterdagmorgen: "Peter Bosz maakt logischerwijs gretig gebruik van alle mogelijkheden om zoveel mogelijk te weten te komen over Manchester United. De coach van Ajax praatte tijdens het trainerscongres in Zwolle, waar hij werd verkozen tot Eredivisie-trainer van het Jaar, uitgebreid bij met Louis van Gaal, vorig seizoen nog aan het roer bij de opponent in de finale van de Europa League. Bosz vroeg de oud-bondscoach uiteraard naar de sterktes en zwaktes van de Engelse club."



Het medium gaat verder: "Bosz en Van Gaal spraken even later, in een intiemer gezelschap, over de mogelijke valkuilen tegen het Man United van José Mourinho. Van Gaal kent de Portugese tacticus, zijn oude assistent bij FC Barcelona, als geen ander. In 2010 versloeg het Internazionale van Mourinho het Bayern van Van Gaal in de Champions League-finale. Bosz is wat dat betreft dus gewaarschuwd." De oud-bondscoach van Oranje hoopt dat Ajax de cup wint. "Dat negativisme over het Nederlandse voetbal, dat zijn allemaal lulverhalen. We tellen nog steeds mee."