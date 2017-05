Schaars neemt stelling: "Nee, dan stop ik liever"

Stijn Schaars speelt een grote rol in de strijd tegen kunstgrasvelden in de Eredivisie. De aanvoerder van sc Heerenveen nam contact op met de spelersvakbond VVCS om een statement op te bouwen.



"Dit willen we niet", vertelt de geroutineerde middenvelder aan RTL. In zijn ogen gaan de belangen verder dan alleen de Eredivisie. "Kijk naar het Nederlands elftal, dat wil weer naar het hoogste niveau. Ik denk dat je daar alle voorwaarden voor moet creëren."



In Nederland hebben nogal wat clubs kunstgras aangelegd. Zelf speelde hij nooit voor zo'n club, maar wat als hij een lucratief aanbod krijgt? Schaars blijft resoluut: "Ik moet plezier hebben en ik zal nooit kiezen voor een club met kunstgras. Nee, dan stop ik liever."