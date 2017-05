Koeman wil versterking: "Al twee, drie maanden mee bezig"

Ronald Koeman is met Everton in voorbereiding op het uitduel bij Arsenal, maar meer dan de eer staat er niet meer op het spel. De Nederlandse manager kijkt dan ook al uit naar het komende seizoen.



Everton gaat de voorrondes van de Europa League in en Koeman wil dan kunnen beschikken over een goed groep om door te stoten. "Om daar te komen hebben we een sterke selectie nodig. We hebben al een aantal gesprekken gehad met de clubleiding over versterkingen richting volgend seizoen. We zijn daar al twee, drie maanden mee bezig en we weten op welke plekken we ons willen versterken."



Koeman sprak zich ook uit over middenvelder Ross Barkley, die nog geen beslissing heeft genomen over zijn eigen toekomst. "We hebben hem een nieuw contractvoorstel gedaan, en dat doen we niet voor niets. Met de clubleiding zit ik op één lijn wat nodig is qua aanwinsten. Hopelijk gaan ze de trainer helpen en maken ze de deals rond", zo citeert De Telegraaf.