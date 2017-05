Ontevreden Feyenoorder spreekt zijn toekomstvisie uit

Feyenoord-middenvelder Simon Gustafson lijkt helemaal klaar met zijn situatie in Rotterdam. De Zweed lijkt deze zomer een volgende stap in zijn loopbaan te willen maken.



Gustafson kwam in 2015 naar Feyenoord. Aanvankelijk kwam de middenvelder regelmatig aan spelen toe, maar gaandeweg het seizoen kwam hij steeds minder aan de bak en dit seizoen bleef hij wel erg op de achtergrond. Het Algemeen Dagblad schreef deze week dan ook dat hij inzet op een zomertransfer.



Tegenover Fotbollskanalen reageert Gustafson op de situatie. "Mijn positie is nog precies hetzelfde als het complete vorige jaar: ik wil voetballen om mijn hoogste potentieel te bereiken en het is lastig om dat te realiseren wanneer je niet speelt."



"Zeker op je 22ste, 23ste of 24ste is het belangrijk om de juiste keuzes te maken en dat lukt mij op deze manier niet", aldus de Zweed. "Maar ik lig nog twee jaar vast bij Feyenoord. Ik sta open voor een terugkeer om mijn contract uit te dienen."