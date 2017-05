"United speelt eigenlijk dat voetbal wat Ajax het best ligt"

Aad de Mos acht Ajax zeer zeker in staat om de Europa League te winnen ten koste van Manchester United. De analist en oud-trainer kijkt met vertrouwen uit naar de finale in het Zweedse Stockholm.



"Het gaat ook lukken", oordeelde De Mos vrijdagavond in Voetbal Inside. "Ik denk dat United eigenlijk dat voetbal speelt wat Ajax het best ligt. Die gaan verdedigen en Ajax is het sterkst wanneer het pressie kan spelen op de helft van de tegenstander."



De Mos vervolgt zijn relaas in het praatprogramma: "Als ze onder druk worden gezet, dat hebben we gezien tegen Schalke en Lyon, dan liggen er zes in. Maar als ze in die ruimte moeten spelen die Mourinho ze geeft, dan komen de Ajax-spelers in hun sterkte."



René van der Gijp wijst op de voorhoede van United. "Dat is van een ongekend niveau. Manchester heeft in alles een betere ploeg dan Ajax. Ze kunnen hem alleen maar winnen als Manchester minder speelt en Ajax heeft een waanzinnige goede dag, wat ze de afgelopen tijd natuurlijk wel gehad hebben in de Europa League."