'City wil tien miljoen euro én clausule voor Ünal'

FC Twente-aanvaller Enes Ünal is na dit seizoen in principe beschikbaar voor Manchester City, maar in Engeland spelen is op dit moment nog een utopie. Sterker nog: een definitief vertrek lonkt.



Ünal heeft als huurling indruk gemaakt bij de Tukkers door aan de lopende band te scoren. FC Twente wil hem dan ook graag nog een jaar huren van City. Aanvankelijk leek dat bespreekbaar, maar de belangstelling voor de Turkse spits komt langzaamaan op gang en dus kan de Engelse topclub deze zomer cashen.



Volgens Turkse media mag Ünal voor tien miljoen euro vertrekken bij Manchester City. De Engelsen willen hem echter niet volledig afschrijven en dus wil men een terugkoopclausule van twintig miljoen euro in het contract laten opnemen.



Zijn zaakwaarnemer claimde onlangs al de belangstelling van zo'n twintig clubs.