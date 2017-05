Klaassen neemt standpunt in: "Eigenlijk helemaal niets"

Twaalf Eredivisie-aanvoerders maken zich hard voor een toekomst zonder kunstgras op het hoogste niveau. Ook Davy Klaassen van Ajax is allerminst een voorstander van dergelijke velden.



Klaassen speelt al jaren op kunstgrasvelden en is dus een ervaringsdeskundige. De Oranje-international stelt dat het fysieke nadelen heeft. "Dan heb je gewoon pijn in je gewrichten, eigenlijk overal", zo laat de Ajacied optekenen in gesprek met FOX Sports.



"Je kan ook niet lekker draaien... Ik vind het eigenlijk helemaal niets. De bal rolt niet, hij glijdt. Sliden kan eigenlijk ook niet. Het spel wordt heel anders", aldus Klaassen. De KNVB legt de bal voorlopig louter bij de clubs neer, maar de meeste aanvoerders hebben via de VVCS kenbaar gemaakt dat verandering nodig is.