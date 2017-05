'PSV-doelwit van Fortuna mag op proef bij Liverpool'

Perr Schuurs is een pas zeventienjarige verdediger van Fortuna Sittard, maar aan belangstelling geen gebrek. De Limburger gaat zelfs enkele dagen op proef meelopen bij Liverpool.



Voetbal International meldt dat Schuurs tijdens deze proefperiode ook enkele oefenwedstrijden mag spelen. Zijn contract in Sittard loopt nog twee jaar door, maar ook Tottenham Hotspur en het Duitse RB Leipzig hebben interesse in de jonge verdediger. Ook PSV zou 'zeer geïnteresseerd' zijn.



Schuurs zal in Liverpool vooral mogen rondkijken en zijn kwaliteiten laten zien. De lange voetballer heeft nog geen afspraken gemaakt over een eventuele toekomst in Engeland. Overigens beleefde de tiener na de winterstop zijn doorbraak in Sittard onder leiding van trainer Sunday Oliseh, maar voor Nederlandse jeugdelftallen is hij nog niet uitgenodigd.