'Arsenal-eigenaar wijst anderhalf miljard euro af'

Arsenal is bijna in Russische handen gekomen. De steenrijke Alisher Usmanov zou ruim anderhalf miljard euro hebben geboden, maar grootaandeelhouder Stan Kroenke heeft volgens de Financial Times 'nee' gezegd.



Usmanov bezit momenteel al dertig procent van de aandelen in handen, waar Kroenke maar liefst 67 procent bezit. Miljardair Usmanov wil nu de volledige zeggenschap bemachtigen nu hij zorgen heeft over het beleid van de Londenaren. In zijn optiek moet Arsenal meer investeringen doen.



In een interview met Bloomberg liet de 63-jarige zakenman uit Rusland zich onlangs al uit over de moeizame prestaties van Arsenal. Usmanov vindt het te makkelijk om de schuld vooral neer te leggen bij manager Arsène Wenger, aangezien ook het bestuur en Kroenke blaam treffen.



Kroenke ziet het evenwel niet zitten om zijn aandelen af te staan aan Usmanov.