Kijkt Heerenveen al verder? "Namen die ik gehoord heb"

Jurgen Streppel werd voor de winterstop vaak geroemd, maar een dramatische tweede seizoenshelft heeft de beeldvorming behoorlijk gekanteld. De vraag luidt inmiddels zelfs of de sc Heerenveen-trainer nog voldoende draagvlak heeft.



"Het is belangrijk dat wanneer SC Heerenveen met hem door wil, dan moeten ze daar ook honderd procent zeker over zijn", stelt journalist Gerard Bos bij Omrop Fryslân. "Hoe vaak zie je wel niet dat clubs een tegenvallend seizoen hebben, toch maar met elkaar doorgaan en dan na vier wedstrijden in het seizoen de trainer eruit knikkeren? Dan is direct de hele voorbereiding naar de gallemiezen."



Volgens Bos is het bij twijfel verstandiger om nu al de handdoek te werpen. Arjen de Boer stelt dat er al mogelijke opvolgers worden genoemd. "Ze zijn bij Heerenveen overigens zeer gecharmeerd van Mitchell van der Gaag (Excelsior, red.) en Alfons Groenendijk (ADO Den Haag, red.). Dat zijn dan weer namen die ik gehoord heb."