Belangrijk moment bij Ajax: "Toen nam Heiko het woord"

Heiko Westermann is vaak bespot bij Ajax, maar in de kleedkamer speelt de geroutineerde Duitser zeker een rol. Dat blijkt uit een interview van Donny van de Beek met Ajax TV.



"Vlak na de winterstop hebben we een gesprek gehad met de jongens en toen nam Heiko het woord. Hij zei: 'Wij kunnen heel goed voetballen en als we met de juiste mentaliteit spelen en goed voetballen, dan kunnen we de Europa League winnen'", stelt de middenvelder tegenover het clubkanaal.



"Daar denk je wel over na, je denkt dat het misschien iets te hoog gegrepen is, maar hij had wel gelijk", aldus Van de Beek, die met de finaleplek nog niet voldaan is. "Je krijgt misschien niet zoveel kansen in je voetbalcarrière en dan moet je die pakken ook. Overal waar je komt, iedereen heeft iedereen het over Stockholm. Als we dan toch in de finale staan, moeten we 'm ook winnen."