Ajax krijgt advies: "Dat is een hele verstandige keuze"

Ajax had vanaf 14 mei precies tien dagen aan voorbereiding op de Europa League-finale tegen Manchester United. Volgens inspanningsfysioloog Raymond Verheijen is het belangrijk om in aanloop naar de clash in Stockholm geen ongewone dingen te doen.



Verheijen noemt de relatief lange aanloopperiode geen probleem. "Het is bijna hetzelfde als voor de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon. Dat was na de bekerfinale, dat weekend speelde Ajax ook niet", zo laat de inspanningsfysioloog optekenen in gesprek met ELF Voetbal.



Ajax besloot geen oefenwedstrijd in te plannen. "Dat is een hele verstandige keuze. Je werkt toe naar een piek. Zo'n oefenwedstrijd stelt niks voor ten opzichte van de wedstrijd van volgende week. Het is heel lastig voor spelers om zich op te laden voor zo'n wedstrijd, met als gevolg dat je onnodige blessures op kan lopen."



Verheijen komt tot slot met advies voor de Amsterdammers. "Je moet doen wat je altijd doet. Zo blijf je zoveel mogelijk in je ritme. Het moet zo min mogelijk vraagtekens oproepen voor spelers en ze in een flow naar de wedstrijd toe kunnen laten leven."