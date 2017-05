"Vraag me af of Feyenoord zomaar een vervanger kan halen"

Eljero Elia lijkt landskampioen Feyenoord deze zomer te verruilen voor het Turkse Basaksehir. Volgens clubwatcher Mikos Gouka is het jammer dat de dertiger voor deze stap kiest.



"Buitenspelers zijn schaars. Ik vraag me af of ze zomaar een vervanger kunnen halen met dezelfde kwaliteiten. Elia is een speler met ervaring, heeft een WK-finale gespeeld. Ze zullen moeten zoeken", stelt de journalist van het Algemeen Dagblad in FC Rijnmond. Gouka toont wel begrip. "Het is de afspraak die zij gemaakt hebben toen hij bijtekende."



Als opvolger worden namen als Jean-Paul Boëtius (KRC Genk) en Sam Larsson (sc Heerenveen) genoemd. Sjoerd Mossou: "Ik ben geen voorstander van een speler terughalen, meestal valt dat tegen. Maar hij is wel opgebloeid in België. Het zou prima kunnen. Ik zou Larsson nemen, maar het prijskaartje zal ook niet helemaal hetzelfde zijn."