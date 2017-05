Davy Klaassen merkt dat de Europa League-finale van Ajax veel emotie losmaakt. De aanvoerder vindt dat zijn ploeg gaandeweg het seizoen een echte ontwikkeling heeft doorgemaakt.



Een klein jaar geleden was de stemming nog sceptisch. "Van Rostov naar de finale is wel een groot verschil. We hebben zulke grote stappen gemaakt, dat team is niet meer te vergelijken met dat van nu. Dat is heel mooi om te zien", reageert de middenvelder tegenover Ajax TV.



Klaassen kijkt uit naar de ontmoeting met Manchester United. "In het begin ben je blij, maar als je er de volgende dag over nadenkt, dan wil je ook winnen. Je wil die cup, anders word je daar je hele carrière aan herinnerd. Dit is het mooiste wat er is."



"Ik denk dat het ook heel mooi is als je een finale met een andere club zou spelen, maar dit is toch een trapje hoger. Ajax bloeit overal weer op en dat doet me wel veel", aldus Klaassen.