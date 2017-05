Officieel: FC Twente heeft Holla binnen

FC Twente heeft zich officieel versterkt met Danny Holla. In de afgelopen dagen kwam het gerucht dat de routinier naar de Tukkers zou vertrekken al voorbij, maar een officiële bevestiging bleef uit. Nu heeft FC Twente het nieuws via zijn officiële kanalen bekendgemaakt.



Holla is blij met zijn overstap van PEC Zwolle naar FC Twente. "FC Twente is een grote club met een trouwe achterban, dat heeft iedereen afgelopen seizoen wel kunnen zien. Tijdens mijn gesprekken met de club had ik snel een klik en een goed gevoel", vertelde de ervaren speler.



"Met mijn ervaring hoop ik ook een belangrijke bijdrage te leveren aan het team met jonge spelers. Ik heb een mooie tijd in Engeland gehad, maar het was dit seizoen ook fijn om weer in Nederland te spelen. Dat dit volgend seizoen bij FC Twente is, is voor mij een hele mooie nieuwe stap", aldus de woorden van Holla.