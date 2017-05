'Inter Milan wil Rode Duivel gebruiken om Conte te lokken'

Inter Milan heeft grote ambities voor volgend seizoen. Met slechts een achtste plaats beleeft het nu een teleurstellend seizoen, maar straks willen de Nerazzurri weer meespelen voor de prijzen. En daarvoor wil het Antonio Conte naar San Siro lokken.



Maar de trainer zal Chelsea niet zomaar verlaten en dus wil Inter hem een cadeautje doen. En dat cadeautje zou volgens Tuttosport Radja Nainggolan moeten worden. Conte is immers een grote fan van de Rode Duivel en probeerde hem de voorbije jaren al naar Juventus én Chelsea te halen.



Volgens de krant wil Inter ver gaan om Nainggolan naar Milaan te halen. Het zou 50 tot 60 miljoen euro op tafel willen leggen en zou ook bereid zijn om Ever Banega in ruil naar AS Roma te laten vertrekken. De Romeinen zouden bovendien geld nodig hebben om aan de voorwaarden van de Financial Fair Play te voldoen, waardoor de kansen op de opmerkelijke transfer weer wat stijgen...