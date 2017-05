Ziyech: "Iets wat ik nooit had durven dromen"

Hakim Ziyech had nooit voor mogelijk gehouden dat hij nu al een Europa League-finale zou spelen. De middenvelder tekende aan het begin van het seizoen een contract bij Ajax en kan nu al goede zaken doen met die club.



Ziyech heeft nu eigenlijk maar één doel met Ajax. "Winnen. Op welke manier dan ook. Sowieso is de finale spelen iets wat ik nooit had durven dromen. Nog geen jaar geleden tekende ik hier mijn contract. Bizar", zo vertelde de middenvelder op de officiële website van Ajax.



Voor de middenvelder wordt het sowieso een mooie wedstrijd. "Mijn moeder gaat mee. Het wordt haar eerste wedstrijd die ze meemaakt. Heel bijzonder. Ook mijn oudere broer en mijn manager zijn erbij. Zij steunen me enorm", aldus Ziyech.