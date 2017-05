Sparta Rotterdam krijgt steun uit onverwachte hoek

Sparta Rotterdam heeft steun gekregen uit onverwachte hoek. Mogelijk dat hij er zelf niets vanaf weet, maar Louis Tomlinson van One Direction heeft een Instagram-foto geplaatst waarin we de zanger zien in een vintage Sparta-shirt. De foto daarvan is hieronder te bekijken.





De zanger van One Direction poseert in een vintage Sparta shirt en gaat richting een miljoen likes. Mooie reclame voor @SpartaRotterdam. pic.twitter.com/2hW2M5rlct — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 19 mei 2017