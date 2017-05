Gemeente komt met meer informatie over eventuele Ajax-huldiging

Ajax speelt woensdagavond de Europa League-finale tegen Manchester United en bij winst moet er natuurlijk een feestje gevierd worden. De selectie word in dat geval donderdagavond om 18.00 uur gehuldigd op het Museumplein in Amsterdam, zo meldt de gemeente vrijdag.



Er zal geen boottocht door de grachten zijn, zoals dat na de Champions League-winst in 1995 wel het geval was.



De gemeente Amsterdam verwacht zo'n 100.000 mensen bij de hudiging. Tijdens de finale houdt de organisatie rekening met de komst van 150.000 supporters, die de finale op grote schermen op het Museumplein kunnen volgen. Vanaf 18.00 uur kan het publiek woensdag het evenemententerrein op en de wedstrijd begint om 20.45 uur. De festiviteiten duren naar verwachting tot uiterlijk 23.45 uur.