UEFA komt met goed nieuws voor Ajax in aanloop naar finale

Ajax speelt komende woensdag in de finale van de Europa League in het eigen rood-witte shirt. Manchester United verschijnt in Stockholm in het blauwe uittenue, zo meldt de Europese voetbalbond UEFA vrijdag.



De Amsterdammers mogen als thuisspelende ploeg - dat door middel van een loting is bepaald - het traditionele tricot aantrekken. Ajax droeg in zijn laatste Europese finale in 1996 ook het thuisshirt.



Supporters van Ajax kunnen zich woensdag voor de finale van hun club tegen Manchester United om de Europa League verzamelen in de straat Flemminggatan in het centrum van Stockholm. Daar wordt een speciale fanzone voor hen ingericht met een passend muzikaal programma. De eindstrijd wordt daar echter niet uitgezonden. Ajax verkocht binnen een half uur de beschikbare 10.000 kaarten voor de finale in de Friends Arena met een capaciteit van ruim 54.000 toeschouwers.