'Kalou maakt toch nog rentree in De Kuip'

De Kuip is natuurlijk het stadion waar aanvaller Salomon Kalou als voetballer groot werd. Samen met Dirk Kuyt vormde hij namens Feyenoord het gevreesde 'K2' duo en mogelijk keert hij binnenkort voor eventjes terug in De Kuip.



Marc Wilmots heeft Kalou vier maanden na zijn afscheid als international namelijk weer bij de nationale ploeg van Ivoorkust gehaald. Het zou dus zomaar kunnen dat Kalou in actie komt tijdens het oefenduel met Oranje op 4 juni in Rotterdam. De voormalig Feyenoord-speler kondigde in januari na het Afrika Cup-debacle nog zijn afscheid aan, maar heeft zich na een gesprek met de nieuwe bondscoach Wilmots weer beschikbaar gesteld.



Voor Nederland staat de oefeninterland in het teken van de voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Luxemburg (9 juni). Het is nog onduidelijk of bondscoach Dick Advocaat dan al van de partij is. Voor de huidige coach van Fenerbahçe zou het een weerzien betekenen met Wilmots, die assistent was van Advocaat bij de Belgische nationale ploeg.