KNVB komt met goed nieuws: nog maar twee clubs in categorie 1

De nieuwe categorie-indeling van de KNVB geeft aan dat de Nederlandse profclubs er financieel gezien steeds beter voor staan. VVV-Venlo, De Graafschap en RKC Waalwijk stijgen ten opzichte van het vorige meetmoment van categorie 1 naar categorie 2, waardoor alleen Fortuna Sittard en Roda JC zich nog in de eerste categorie bevinden. Dat blijkt uit het overzicht dat de KNVB vrijdag publiceerde.



Tien clubs zitten in categorie 3 en éénentwintig in categorie 2.



Categorie-indeling



Categorie 3: Ajax, AZ, SC Cambuur Leeuwarden, Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, sc Heerenveen, PSV en Willem II.



Categorie 2: ADO Den Haag, FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, De Graafschap, Helmond Sport, Heracles Almelo, MVV Maastricht, NAC Breda, N.E.C, FC Oss, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, Telstar, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse, FC Volendam, VVV-Venlo en PEC Zwolle.



Categorie 1: Fortuna Sittard en Roda JC.