'Koeman schrikt zich wezenloos van vraagprijs Mertens'

De Belgische aanvaller Dries Mertens maakt een geweldig seizoen door bij Napoli. De international van de Rode Duivels heeft nog een contract tot medio 2018 en dit willen de Italianen graag verlengen. Tegelijkertijd is er bijzonder veel interesse voor de oud-PSV'er, maar Napoli vraagt wel heel erg veel voor hem.



Naar verluidt is het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman concreet voor de handtekening van Mertens. Volgens het medium Radio CRC sluit de markante president van de club uit Napels, Aurelio De Laurentiis, een transfer van de Belg naar Liverpool niet uit, maar wil hij wel dat de Toffees ongelooflijk veel geld betalen voor hun transferdoelwit.



Napoli vraagt namelijk maar liefst vijftig miljoen euro voor Mertens. En volgens de laatste berichten is Koeman zich wezenloos geschrokken van de transfersom die de Italianen vragen voor de Rode Duivel. Mertens is immers al 30 jaar oud en vertegenwoordigt vrijwel geen restwaarde: vijftig miljoen euro gaat Everton dan ook nooit betalen voor de landgenoot van Kevin Mirallas en Romelu Lukaku, die al actief zijn op Goodison Park.