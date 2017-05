'Discussie over kunstgras is vooral vermoeiend'

Er is in de Nederlandse voetballerij een heuse lobby bezig tegen kunstgras. Onder meer de Feyenoorders Dirk Kuyt en Nicolai Jörgensen vertelden al dat ze de kunstmatige ondergrond verschrikkelijk vinden. Zij worden nu gecounterd door directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle, die de discussie niet snapt.



In gesprek met De Stentor zegt Nijkamp: "Ik geloof dat dit de 205e keer is dat deze discussie wordt opgerakeld. "Het wordt een beetje vermoeiend en de consequenties overzien ze niet. Ik kan er weinig mee. Ons nieuwe kunstgrasveld gaat er deze zomer gewoon komen. Als het medisch onverantwoord zou zijn, moeten we ons serieus zorgen maken en nadenken over de toekomst van kunstgras. Maar uit alle onderzoeken blijkt het tegendeel. Kunstgras zorgt niet voor meer blessures dan echt gras. Dus heb ik er moeite mee dat de discussie weer wordt opgerakeld."



Wordt kunstgras daadwerkelijk verboden, dan heeft dit volgens Nijkamp verstrekkende gevolgen. "Het wordt dan heel lastig om een acceptabele manier die clubs te runnen. Ze gaan failliet, houden op te bestaan en dus komt er weer een groot aantal spelers extra op de markt. Ik weet niet of de aanvoerders daar vrolijk van worden." Wat er financieel nodig is voor echt gras? "Dan moet je al gauw denken aan 2,5, misschien wel drie miljoen euro."