'Sevilla klopt aan bij Ajax voor transfer'

Ajax maakt dit seizoen naam in Europa en dat levert bijzonder wat interesse op uit de Europese top en subtop. Het Spaanse Sevilla is de zoveelste club die zich bij directeur spelerszaken Marc Overmars meldt. De Andalusiërs willen graag zakendoen met Ajax en vleugelspits Amin Younes naar de Primera División halen.



Althans, dat is wat het Duitse medium BILD te melden heeft op de vroege vrijdagmorgen. Niet alleen Kasper Dolberg en Bertrand Traoré staan in de picture bij de diverse clubs uit Europa, ook Younes doet het klaarblijkelijk erg goed. Er zijn twee Bundesliga-teams die hem op de korrel hebben: Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig, maar het Spaanse Sevilla lijkt het meest concreet te zijn voor de handtekening van de buitenspeler.



Younes heeft nog een contract voor één jaar in de Johan Cruijff ArenA en kan dus een goedkope optie vormen voor de belangstellenden, maar Ajax heeft wel een optie om zijn verbintenis met een jaar te verlengen. De Duitser heeft dit seizoen een paar keer uitstekend gepresteerd in de Europa League en daarom zijn er nu best een aantal clubs die hem graag over willen nemen, met Sevilla al frontrunner dus.