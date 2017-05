VIDEO: Labyad komt weg met bikkelharde overtreding

FC Utrecht won op woensdag met duidelijke cijfers in het Abe Lenstra Stadion van thuisclub sc Heerenveen. Twee dagen later komt er een fragment bovendrijven waarin we middenvelder Zakaria Labyad een onbesuisde overtreding zien maken. De scheidsrechter van dienst registreerde de actie niet, of gaf de speler van de Domstedelingen dan in ieder geval geen kaart.





Opvallend weer hoe Zakaria Labyad tegen SC Heerenveen wegkomt met een schandelijke overtreding. Kreeg niet eens geel... 😳 #vithee #heeutr pic.twitter.com/YR9eNlYyNG — FeanOnline.nl (@FeanOnline) May 18, 2017