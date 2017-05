Fosu-Mensah kent Ajax: "Maar natuurlijk wil ik winnen"

Ajax treft in de Europa League-finale tegen Manchester United naast Daley Blind mogelijk nóg een oude bekende. Zowel Timothy Fosu-Mensah als Zlatan Ibrahimovic leek de eindstrijd in Stockholm niet te halen, maar eerstgenoemde mag toch nog hopen.



Fosu-Mensah liep in de doelpuntloze stadsderby tegen Manchester City een vervelende schouderblessure op. Zijn seizoen leek voorbij door deze ongelukkige invalbeurt, maar manager José Mourinho ziet toch nog perspectief. "Er is een kans dat hij erbij is", zo laat de Portugees weten op de clubwebsite.



"Hij doet er in ieder geval alles aan om er over acht dagen bij te zijn", voegt Mourinho toe. Daar is ook alle reden toe, naast het feit dat United al jaren geen Europese finale meer heeft gespeeld. De verdediger kwam tussen 2006 en 2014 immers uit voor de jeugdopleiding van Ajax.



Update 23:50 uur

Via het clubkanaal MUTV heeft Fosu-Mensah een inkijkje in zijn herstel gegeven. "Ik voel me goed en werk er hard aan om snel terug te keren. Het was niet makkelijk om deze blessure te verwerken, maar de dokter, stafleden en alle andere mensen werken er hard aan om mij stap voor stap fit te krijgen."



Fosu-Mensah hoopt natuurlijk op speeltijd in de finale. "Ik verliet Ajax op mijn zestiende. Heb daar acht jaar gespeeld als jochie, ken er veel mensen en het gaat speciaal worden, maar natuurlijk wil ik winnen nu ik voor Manchester United speel. Ajax heeft een goede ploeg en staat niet voor niets in de finale, maar dat geldt ook voor ons."