Stijn Schaars is al langer kritisch op het kunstgras, maar heeft nu zelfs de spelersvakbond VVCS ingeschakeld om dit probleem te bestrijden. Bij Omrop Fryslân heeft de sc Heerenveen-aanvoerder zich nader toegelicht.



Schaars wijst erop dat de bal 'anders stuit' en vooral nat kunstgras speelt daarbij een rol. "Je krijgt bijna geen duels meer, de sliding sterft uit", aldus de oud-PSV'er. "Niemand heeft zin om te spelen als je naar een uitwedstrijd gaat zoals tegen Heracles. Het is gewoon kijken of je de punten kunt halen en wegwezen. Ik denk dat we daar vanaf moeten."



De geroutineerde middenvelder weet dat een mogelijk kunstgrasverbod gevolgen heeft voor de clubs. "Hoe ze dat exact moeten gaan doen is lastig. Maar ik denk dat daar wel een rol voor de KNVB is weggelegd. Ze hebben het er natuurlijk ook over om Nederland weer naar de top te brengen. Ik denk dat wanneer iedereen op dezelfde velden speelt, daar ook een onderdeel van is."