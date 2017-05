Schöne droomt: "Een vrije trap zou wel lekker zijn"

Zowel binnen- als buitenlandse media zijn donderdag afgekomen op het persmoment van Ajax. Lasse Schöne keek op van de hoeveelheid journalisten op De Toekomst.



"Bij een laatste competitiewedstrijd komt er ook veel op ons af, maar ditmaal is er ook vele internationale media. Het is inderdaad uniek. We hebben gewoon een Europese finale gehaald", zo glundert de Deense middenvelder op het digitale thuis van de Amsterdammers.



Schöne kan in Stockholm rekenen op vrienden en familie, waaronder zijn zoontje. "Hij is nu zeven jaar en dit wordt zijn eerste buitenlandse avontuurtje. Ik weet zeker dat hij meer gespannen is dan zijn vader. Hij is helemaal gek van Ajax en vond het fantastisch dat we de finale bereikten."



De Ajacied kent de kwaliteiten van Manchester United, maar ziet desondanks kans. "Hoe dat gebeurt en hoeveel het wordt, maakt me helemaal niet uit. Als wij maar die prijs winnen, dan vind ik alles best. Tuurlijk, het zou leuk zijn als ik een doelpunt kan meepikken in de finale. Een vrije trap zou wel lekker zijn toch?"